Tööjõupuuduse kiuste on palgaralli märgatav vaid vähestes sektorites

Kui üle-eelmise aasta viimases kvartalis ulatus tööpuudus veel 7,4 protsendini, siis eelmise aasta lõpuks kahanes see 5,2 protsendini. Nii kiiret töötuse vähenemist ei osanud SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor oodata.

"Tööhõives ja tööturul osalemises on puudujääk. Sarnane olukord on ka teistes riikides. Igal pool paneme tähele, et ühelt poolt hakkab koroonakriis otsa lõppema, aga teiselt poolt on tööturult inimesi ära kadunud selle aja jooksul," rääkis Nestor.

Pealinnas Palace'i ja Radissoni hotelle juhtiva Ain Käpa sõnul on märke, et tänavusel suvehooajal näevad hotellid juba suuremat nõudlust. Tööle oleks neis kahes hotellis vaja palgata 150 inimest ning töötajate leidmiseks kasutatakse aina uusi viise, nii nagu kogu sektoris.

"Oleme kaotanud kümme tuhat inimest sektoris, nad on teistes ettevõtetes ja neid tagasi saada on väga raske. Ehk siis täna me tegelikult väga tihti värbame uusi inimesi ja peame nad nüüd lühikese ajaga ka välja õpetama," rääkis Käpp.

Palgaralli vaid üksikutes sektorites

Töökuulutuste portaali CV-Online jaanuari lõpus tehtud uuringust selgus, et tööpakkumiste arv aina kasvab. Nii jääb see ka ilmselt tulevikus, kuid tööandjate ootused kandidaatidele on väga kõrged ning see peletab tööotsijad eemale.

"Kui uurime, et kui palju siis tööandjad plaanivad palka tõsta, siis tegelikult jääb see sinna inflatsioonimäära piiridesse ehk siis palgarallit me ei näe. Teatud sektorites, nagu IT, tuleb natuke paremini välja, et seal on palgaralli, aga üldiselt me suurt palgarallit ei näe täna," rääkis CV-Online'i turundusjuht Karla Oder.

Kui SEB viimane majandusprognoos nägi ette, et töötus kahaneb tänavu 5,3 protsendini, siis Nestori sõnul tuleb seda veelgi allapoole korrigeerida ning eeldatavasti langeb tööpuudus viie protsendi lähedale.