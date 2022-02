Ida-Viru keskhaigla on hädas töötajate massilise haigestumisega

Ida-Virumaa keskhaigla 1200 töötajast on haiguslehel umbes kümme protsenti ja ainuüksi koroonaga nakatunud töötajaid on sada. Seetõttu on haigla olnud sunnitud oma tööd ümber korraldama.

Epidemioloogilise olukorra halvenemise tõttu avati Ida-Viru keskhaiglas veel üks Covidi osakond, kus on viis voodikohta. Osakond avati kirurgia 1. osakonna pinnal. Lisaks sellele suurendati intensiivravivoodikohtade arvu seitsmeni.

Kokku on Ida-Viru keskhaiglas praegu nakkusosakondades 40 koroonahaiget ja 5 vaba kohta ning intensiivraviosakonnas 6 koroonahaiget ja 1 vaba koht. Voodite täitumus ulatub 90 protsendini.

Õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja nentis, et töötajad haigestuvad koroonasse hoolimata kaitsepookimiskuuri läbimisest. Verhovskaja sõnul on koroona neljas ehk nn omikroni laine nende haigla jaoks senistest kõige kriitilisem just selle pärast, et personali napib.

"Palju toovad nakkust koju lapsed. Näiteks need pered, kus pole lapsi, ei ole haigeks jäänud. Aga jah, omikroni vastu pole vaktsiinid tõhusad. Õnneks põetakse kergemini ja üksi töötajatest haiglaravi ei vaja," sõnas Verhovskaja.

Verhovskaja lisas, et õenduspersonali ei ole kusagilt juurde võtta. "Mõned keskhaigla osakonnad on sunnitud töötama väiksema koosseisuga. Reedel pidime sulgema statsionaarse taastusravi osakonna. Arstide ja õdede haigestumise tõttu oleme sunnitud edasi lükkama eriarstide vastuvõtte, mille tõttu peavad patsiendid kauem ootama kohtumist eriarstidega," lisas Verhovskaja ja juhtis tähelepanu, et patsientidel tuleb arvestada muu hulgas ka sellega, et kõnekeskuse personali haigestumise tõttu võib esineda häireid patsientide kõnede vastuvõtmisel.

Haigla ülemarst doktor Toomas Kariis täiendas, et kiirema abi saamiseks pöörduvad patsiendid EMO-sse, kus tekitatakse ülekoormust. Iga päev pöördub EMO-sse üle 10 inimese üksnes selleks, et testida Covid-19 nakkuse esinemist. See toob kaasa pikad järjekorrad. Lisatööjõudu EMO-sse keskhaiglal anda ei ole.

"Kutsun kõiki üles suhtuma mõistvalt tekkinud olukorda ja taluma võimalikke ebamugavusi ning pöörduma erakorralise meditsiini osakonda eeskätt haiglaravi saamiseks", lausus Kariis.

"Selline olukord on meile uus, kuid Ida-Viru keskhaigla kollektiiv teeb pingutusi, et patsiendid saaksid jätkuvalt abi," ütles juhatuse esimees Tarmo Tohver, kes lisas, et tihti avastatakse koroonanakkus patsientidel, kes pöörduvad haiglasse hoopis mõne muu murega.