Meditsiiniõdede väljaõppe vaidlus sai ajutise lahenduse

Eesti meditsiinisüsteemi toimetulekuks peaks igal aastal tööle asuma 700 uut medõde, aga õppima võeti neid seni pisut üle 500. Reedel leppisid haridus- ja sotsiaalministeerium, haiglad, perearstid ja kiirabi kokku, et õdede vastuvõttu suurendatakse sel aastal 600 ja järgmisel aastal 700 tudengini.

"See lepe on äärmiselt oluline seetõttu, et see tagab piisava hulga tervishoiutöötajaid. See tähendab, et inimene saab abi ja saab abi ka tulevikus. Varasematel aastatel ongi need lepped toppama jäänud või siis vähemate tööandjate poolt allkirjastatud just seetõttu, et praktika rahastamise küsimus oli lahendamata," selgitas Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Haiglate liidu juhi Urmas Sule sõnul peab väga suur osa õdede praktikast toimuma haiglates ja on väga tähtis, et neil oleks õppe ajal võimalik töötada erinevates kohtades.

"See ei ole matemaatika- või algebraülesanne, et paneme siia 100 või 200 juurde ja siis on õnn õuel. Tegelikult selle numbri suurendamine on väga suur väljakutse nii tervishoiukõrgkoolidele kui ka kõikidele praktikabaasidele," ütles Sule.

Õeks saab õppida Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkoolis. Tänu uuele lepingule saab Tartu kool vastu võtta 50 uut õppijat enam.

"Need lisavastuvõtud on ennekõike planeeritud regionaalse õppe kontekstis, mis tähendab, et me liigume majast välja. Juba praegu me teame ette, et sügisel ootab tõenäoliselt üks õpperühm Viljandi haiglas ees. /.../ Nad õpivad osa perioodist siiski Tartus ka, aga see osa, mis on praktilise õppe ja praktikumidega, on seotud baaside ja haiglatega," rääkis Tartu tervishoiukõrgkooli rektor Ulla Preeden.

Leppega lahendatakse praktikatasude probleem selleks ja järgnevaks aastaks, kasutades 1,8 miljonit eurot Euroopa Liidu kriisirahastu toetusmeetmest.

Terviseminister Tanel Kiige sõnul on tegu ajutise olukorraga. "Edaspidi on oluline kokkuleppida sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi erinevate praktikabaaside vahel jätkusuutlik rahastusmudel nii tervishoiutöötajate koolitamiseks kui ka praktikakulude katteks," ütles minister.

Eestis on praegu 8500 meditsiiniõde, kuid rahvaarvu arvestades peaks neid olema 12 000. Kui suudetakse igal aastal vastu võtta 700 tudengit, siis loodetakse soovitud tasemeni jõuda aastaks 2030.

Sule sõnul ainult õdede koolitamisest ei piisa, rohkem on vaja ka hooldustöötajaid, kuid ka meditsiiniliste teadmistega sekretäre, kes saaksid osa õdede töökoormusest enda kanda võtta.