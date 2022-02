Eesti pankade kodulaenuintressid on langenud rekordmadalale

Eesti Panga hinnangul on rekordmadalale vajunud kodulaenu intresside taga eelkõige kaks põhjust.

"Peamine põhjus on see, et konkurents pangandusturul on kasvanud, on tulnud juurde pankasid, kes tahavad kasvada, kes väljastavad eluasemelaene ja konkurentsisurve on sundinud panku intressimäära madalamale laskma. Teine põhjus on see, et majandusel läheb suhteliselt hästi. Väga vähe on neid majapidamisi, mis on laenudega jänni jäänud. Seepärast pankade julgus eluasemelaene väljastada madalama intressimääraga on kasvanud," rääkis Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

"Laenuintressi marginaal sõltub mitmest asjaolust – kliendi varasemast krediidiajaloost, laenusummast, laenusoovija sissetulekust. Ja muidugi ka konkurentsiolukorrast," ütles Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

Samas on Eestis kodulaenude intress ikkagi 0,4 protsendipunkti kõrgem kui euroalal keskmiselt.

"Kui Eestis on konkurents suurenenud, siis on see siiski madalam kui euroalas keskmiselt. Teine põhjus on see, et Eestis on suhteline sissetulekute tase madalam. Seega on mõnevõrra suurem risk, et nad jäävad oma laenumaksetega hätta, ja pankade krediidirisk on kõrgem, seetõttu küsitakse kõrgemat intressimarginaali," lausus Raudsaar.

Vähemalt lähema poolaasta jooksul jäävad kodulaenu intressid ilmselt madalaks.

"Siin on kaks üksteist tasandavat trendi. Üks on see, et konkurentsisurve intressimarginaalile võib pigem veelgi tugevneda ja intressi allapoole suruda. Teine on euribori üldine intressimäärade taseme jutt, praegu turud ootavad, et aasta lõpuks võiks euribor jõuda nulli või pisut positiivseks. See võib hakata eluasemelaenu intressi tõstma," ütles Raudsaar.

"Kui inimesed täna laenulepinguid allkirjastavad, siis nad peavad arvestama sellega, et keskmine eluasemelaen on 25 aastat ja selle aja jooksul võib intress muutuda. Kui praegu on euribor väga madalal tasemel, siis seda, et see 25 aastaks jääb samale tasemele, oodata ei saa," märkis Pärgma.

Kuigi praegu on euribor negatiivne, arvestatakse kodulaenu arvestamisel euriboriks null, nii et intressi moodustab panga enda kasumimarginaal.