Analüütik: Euroopa Keskpank järsult intresse ei tõsta

Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde pakub intressimäära tõstmist nii juulis kui ka septembris 0,25 protsendi võrra. Samas on osad keskpanga juhtkomitee liikmed avaldanud arvamust, et kiire inflatsiooni ohjeldamiseks tuleks intresse tõsta kohe 0,5 protsenti.

"Kõigepealt on küsitav, kas seda määra tõstetakse kohe juunis või jäetakse need otsused järgmisteks istungiteks. Usutavasti, kui määra tõstmine toimub, siis ikkagi samm-sammult. Euroopa Keskpank ei ole kunagi silma paistnud agressiivse lähenemisega, et oleks tehtud pooleprotsendiseid või suuremaid intressimäära tõstmisi," rääkis LHV panga majandusanalüütik Kristo Aab.

Igatahes tõusevad Euroopa intressimäärad üle hulga aja plusspoolele, mis pankadevahelise laenuintressiga euribor juhtus juba selle nädala esmaspäeval.

Kuna kodulaenud on seotud euriboriga, tähendab viimase tõus laenumaksete kallinemist.

"Kui pool protsenti tõuseb euribor, siis 100 000-eurose laenu puhul tähendab umbes 25-eurost kuumakse tõusu," selgitas Swedbanki eluasemelaenude valdkonna juht Anne Pärgma.

Laenumakse ei tõuse siiski kohe koos euriboriga. "Inimesed vaataksid üle, mis kuupäeval nende laenulepingus on märgitud, et euribor muutub ja siis jälgida seda kuupäeva, mis sel kuupäeval euribor on. See tähendab seda, et järgmisel kuuel kuul on neil selline euribor ja siis uuesti muutub jälle kuue kuu pärast," rääkis Pärgma.

Euribori tõus peaks jahutama ka kuumaks kiskunud kinnisvaraturgu, kus analüütikute hinnangul on päris buum niigi mööda saamas.

"Buum on tegelikult ju lõppenud. See, mida praegu näeme, on selle järelmõjud. Tehingud, eriti uusarendustega, mis kunagi broneeriti, nüüd antakse ostjatele üle, sõlmitakse asjaõiguslepingud, mis kajastuvad ka praegu kinnisvarastatistikas. Kui vaatame ostuaktiivsust ehk seda, kui palju praegu inimesed soovivad osta, siis see on praegu langenud," selgitas Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi.