Põlvamaa elanikud tähistavad Eesti sünnipäeva maitsvate toitude ja isetehtud kahuri pauguga

Kui Põlvamaal asuva Lutsu küla enamik elanikest valmistas kolmapäeval maitsvaid toite, mida hommikusel lipuheiskamise tseremoonial pakkuda, siis naaberküla sepp Mati Semm pani pidupäeva jaoks valmis isevalmistatud kahuri.

Sepakirja talu õuel olev kahur viiakse vabariigi aastapäeva hommikul Lutsu külaplatsile, et 104. sünnipäeva auks lasta üks pauk.

"Võib-olla üle kümne aasta on meil see traditsioon olnud, et igas peres valmistatakse ette selleks tähtsaks kokkusaamiseks Lutsu külaplatsil järgmisel hommikul. Naised teevad kes kooki, kes salateid. Nii et kogu küla saab üle pika aja jälle kokku, sest koroonaaeg on meid väga palju lahutanud ja hea meelega näeme säravaid silmi, toredaid inimesi vabariigi aastapäeva sünnipäeva hommikul," ütles Lutsu elanik Tiiu Rüütle.

Põlvas Tillu kodukohviku ette pandi kolmapäeval lipuvärvides kümblustünn, kus need, kes külma ei karda, saavad end neljapäeval proovile panna.

"Meil on selline väikene väljakutse, et kes julgeb minna külma tünnisauna, saab pärast meie poolt soojalt tänatud," ütles kohviku perenaine Eve Veski.

Osad inimesed suuri ettevalmistusi pidupäevaks ei teegi ning plaanivad nautida vaba päeva.

"Kui aus olla, siis ei teegi erilisi ettevalmistusi. Ootan mõnuga seda homset vaba päeva, saab kaua magada, perega koos olla ja teha asju, mis endale meeldivad," ütles Viisli küla elanik Evelyn.

"Täna tahaks elamise korda teha, et homme oleks hea sünnipäevatunne. Vabariigi aastapäeva tuleb ikka tähistada, sest see on Eesti Vabariik, meie vabariik, see on tema sünnipäev," ütles Ahja elanik Eve.