Euroopa endised liidrid lahkusid Venemaa firmade nõukogudest

Itaalia endine peaminister Matteo Renzi lahkus Venemaa suurimas autojagamisteenuse Delimobil nõukogust. Soome endine peaminister Esko Aho lahkus aga Venemaa suurima panga Sberbank nõukogust.

"Nägin, et antud oludes on võimatu nõukogu töös osaleda. Mul pole põhjust panga ja selle tegevuse vastu protestida, kuid sõda muudab minu osalemise panga töös võimatuks. Ma polnud seal poliitilistel põhjustel, kuid pean lahkuma poliitilistel põhjustel," ütles Aho ajalehele Financial Times.

Austria endine kantsler Christian Kern teatas neljapäeval, et astus tagasi Venemaa Raudtee (RZD) nõukogust.

"RZD on nüüd Venemaa sõjalogistika osa. Minu mõtted on selle mõttetu agressiooni ohvritega," ütles Kern ajalehele Der Standard.