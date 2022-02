Balti rahvusringhäälingud soovivad Venemaa EBU-st välja arvamist

Eesti Rahvusringhääling, Läti televisioon, Läti Raadio ning Leedu Raadio ja Televisioon tegid reedel ettepaneku peatada Venemaa riikliku ringhäälingukompanii ja Pervõi Kanali liikmelisus EBU-s või nad organisatsioonist välja heita.

Teiseks tegid ringhäälingud ettepaneku jätta Venemaa kõrvale Eurovisiooni lauluvõistluselt, kuna see läheks vastuollu organisatsiooni väärtustega.

"Me kutsume EBU üles võtma koheselt kindel seisukoht agressori ehk Venemaa liikmelisuse vastu organisatsioonis. Me julgustame teisi EBU liikmesorganisatsioone ühinema selle avaldusega, et otsustav tegevus järgneks võimalikult kiiresti," seisab kirjas.

Eesti Rahvusringhääling teatas reedel, et otsustab oma osalemise Eurovisiooni lauluvõistlusel sõltuvalt sellest, kas Venemaa osaleb võistlusel või mitte. Sama on lubanud ka Soome.

EBU teatas neljapäeval, et Eurovisiooni näol on tegemist mittepoliitilise sündmusega ning seega on Venemaa esindaja endiselt oodatud maikuus Torinosse võistlema.