NATO paigutab Ida-Euroopasse vägesid juurde

NATO liidrid teatasid reedel, et paigutavad pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse rohkem vägesid Ida-Euroopasse.

"Venemaa valitsuse valed ei tohiks kedagi petta. NATO kutsub Moskvat üles viima kõik oma väed Ukrainast välja. President Vladimir Putini otsus rünnata Ukrainat on kohutav strateegiline viga, mille eest Venemaa maksab nii majanduslikult kui poliitiliselt ränka hinda," teatasid NATO juhid ühisavalduses.

NATO teatas, et Ida-Euroopasse vägede saatmisel tehakse kõik vajalik, et tagada usaldusväärne heidutus ja kaitse. Oleme ühtsed, et kaitsta kõiki liitlasi, vahendas BBC.

NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnul ei piirdu Kremli eesmärgid ainult Ukrainaga. Stoltenberg märkis, et Venemaa on nõudnud õiguslikult siduvaid lepinguid, et peatada NATO edasine laienemine.

"NATO liikmesriigid jätkavad Ukrainale sõjaliste relvade, sealhulgas õhutõrjesüsteemide tarnimist," ütles Stoltenberg. Stoltenberg kinnitas, et NATO väed Ukraina territooriumile ei lähe.