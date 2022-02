USA ja Kanada korjavad Vene viina poelettidelt

USA-s teatas New Hampshire'i vabariiklasest kuberner Chris Sununu laupäeval, et osariigi poelettidelt korjatakse ära "Venemaal toodetud ja Vene kaubamärgiga alkohoolsed joogid. Seda tehakse tema sõnul teadmata ajaks, kirjutab The Guardian.

This morning I signed an Executive Order instructing @nhliquorwine outlets to begin removing Russian-made and Russian-branded spirits from our liquor and wine outlets until further notice.



New Hampshire stands with the people of Ukraine in their fight for freedom.