Venemaal väheneb alkoholi müük

Venemaal on alkohoolsete jookide müük sel aastal märgatavalt vähenenud, selgub riigi alkoholi- ja tubakaturgu reguleeriva ameti Rosalkogoltabakkontrol avaldatud andmetest.

Viina jaemüük, sealhulgas toitlustusasutustes tarbitud viina müük langes 2025. aasta esimese üheksa kuuga 4,5 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, ulatudes 54,46 miljoni dekaliitrini (ehk 544,6 miljoni liitrini – toim.), teatas Rosalkogoltabakkontrol.

Brändi müük langes 9,7 protsenti, kukkudes 92,9 miljoni liitrini.

Jaanuarist septembrini müüdi kokku 881,6 miljonit liitrit alkohoolseid jooke, mille alkoholisisaldus on üle üheksa protsendi. Seda on 2,1 protsendi võrra vähem kui eelmisel aastal.

Müük vähenes ka veinisektoris. Viinamarjaveine müüdi kokku 423,7 miljonit liitrit, mis on 3,1 protsenti vähem kui eelmise aasta üheksa kuu jooksul, vahuveinide müük oli 147,7 miljonit liitrit (langus 6,2 protsenti) ja likööride müük 8,8 miljonit liitrit (langus 11,1 protsenti).

Alkoholjookide kogumüük (välja arvatud õlu, siidrid ja mõdu) oli esimese üheksa kuu jooksul kokku 1507,2 miljonit liitrit, mis on 12 protsenti vähem kui eelmisel aastal.

Õlle ja õllepõhiste jookide müük vähenes aruandeperioodil 15,6 protsenti, ulatudes 5356 miljoni liitrini, samas kui õunasiidri, pirnisiidri ja mõdu müük suurenes 1,3 protsenti, ulatudes 87,4 miljoni liitrini.

Uudises ei mainita, mis võiks olla languse põhjuseks ning kas ametliku alkoholimüügi vähenemise taga võib olla omavalmistatud alkoholi tarbimise kasv.