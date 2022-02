Jens Stoltenberg ja Boris Johnson teevad teisipäeval visiidi Eestisse

NATO pressiteenistuse teatel külastab NATO peasekretär Jens Stoltenberg teisipäeval nii Poolat kui ka Eestit. Koos temaga tuleb Eestisse NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja (SACUER) kindral Tod D. Wolters ja NATO sõjalise kommitee (CMC) esimees Rob Baue.

Teisipäeval tuleb Eestisse ka Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson, seda kinnitas BBC. Ka tema külastab eelnevalt Poolat.

NATO peasekretär Stoltenberg kohtub Poolas president Andrzei Dudaga ja külastab Laski sõjaväebaasi.

Eestis teeb Stoltenberg visiidi Tapa sõjaväelinnakusse ja kohtub peaminister Kaja Kallasega. Eesti presidendi kantselei teatel on Stoltenbergil kohtumine ka president Alar Karisega.

Samuti on Stoltenbergil kavas kohtumised välisminister Eva-Maria Liimetsa, kaitseminister Kalle Laaneti ja kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremiga.

NATO pressiteenistuse teatel toimuvad mõlemas kohas ka pressikonverentsid, mida saab veebi teel vaadata.

Suurbritannia on NATO lahingugrupi juhtriik Eestis. Lahingugruppi panustavad ka Prantsusmaa, Taani ja Island. Liitlaste pataljoni lahingugrupi suuruseks on ligi 1200 kaitseväelast. Briti sõdureid on Eestis praegu umbes 850. Nüüd otsustas Ühendkuningriik saata Eestisse täiendavalt veel ligi 1000 sõdurit.