Macron suhtles Kiievi palvel Putiniga

Valgevene piiril käivad praegu Kiievi ja Moskva vahelised läbirääkimised.

Macron rääkis Putiniga 1,5 tundi ja nõudis kolme tingimuse täitmist.

Macron palus Putinil tagada, et läbirääkimiste ajaks peatatakse kõik rünnakud tsiviilisikute vastu. Samuti nõudis Macron, et Ukrainas säiliks tsiviiltaristu ning kõik peamised teed jääksid lahti ohutuks kasutamiseks, vahendas The Guardian.

Elysee palee teatel kinnitas Putin "oma valmisolekut" kõigi kolme punkti täitmiseks.