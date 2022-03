Nobeli preemia laureaadid avaldavad Ukrainale toetust

Mitmed sõnavabaduse aktivistid ning silmapaistvad Nobeli preemia laureaadid on alla kirjutanud üleskutsele Ukraina sõja lõpetamiseks. Pöördumise korraldas rahvusvaheline autorite ühendus PEN.

Avaldusega on ühinenud 159 Nobeli preemia laureaati. Teiste seas näiteks Nobeli kirjanduspreemia laureaadid Salman Rushdie ja Maria Ressa, kirjanikud Margaret Atwood, Siri Hustvedt ja PEN-i Norra haru esimees Kjersti Løken Stavrum.

Pöördumises taunivad allakirjutanud Venemaa presidendi Vladimir Putini otsust tungida eelmisel nädalal Ukrainasse, vallandades halvima kriisi, mida Euroopa on näinud.

Avalduses märgitakse, et nii nagu natsi-Saksamaa ründas 1939ndal aastal Poolat, nii alustas Venemaa valitsus eesotsas president Putiniga sõda oma naabri, Ukraina vastu.

Allakirjutanud kirjutavad, et nad "mõistvad ühtselt hukka mõttetu sõja, mis sai alguse kui president Putin keeldus aktsepteerimast Ukraina rahva õigust arutada oma tulevasi suhteid ja ajalugu ilma Moskva sekkumiseta".

Toetavad sõnad avaldatakse ka Ukraina rahvale, eriti kultuuri- ja akadeemiliste ringkondade esindajatele.



Pöördumine on kirjutatud inglise, ukraina, vene ja araabia keeles ning paljud neist maailmakuulsatest autoritest loodavad, et pastakas on mõõgast võimsam.

Norra Nobeli Instituut teatas teisipäeval, et tänavusele rahupreemiale on esitatud 343 kandidaati. Nimekiri pandi küll jaanuaris lukku kuid Ukraina konflikt võib siiski kandidaatide nimekirja mõjutada. Nobeli komitee liikmed võivad veel uusi nimesid lisada.

Komitee koguneb kandidaate arutama 4. märtsil.

Norras on üks parlamendiliige esitanud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski selle aasta rahupreemia kandidaadiks.