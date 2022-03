Soome ja Rootsi harjutasid Gotlandil merelt tuleva ohu tõrjumist

Rootsi teatel harjutati õppusel rünnaku tõrjumist merelt lähtuva ohu eest.

Mõlema riigi kaitseministrid tõdesid, et Venemaa rünnak Ukraina vastu on tekitanud kriisiolukorra. Nii Soome kui ka Rootsi on otsustanud saata Ukrainale relvaabi. Rootsist on tulnud ka teateid, et vabatahtlikud lähevad Ukrainasse võitlema.

Soome kaitseminister Antti Kaikkonen ütles, et pingestunud julgeolekuolukord rõhutab vajadust heaks koostööks ja ühisõppuseks. "Hoolitseme selle eest omas piirkonnas," sõnas Kaikkonen.