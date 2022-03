Allikad: tuumarelvaga varustatud Vene lennukid rikkusid Rootsi õhuruumi

TV4 selgitas, et 2. märtsil tõusis Venemaa Kaliningradi õhuväebaasist õhku neli lennukit - kaks Suhhoi 24 süüpi ründelennukit, mida saatsid kaks Suhhoi 27 tüüpi hävitajat.

Kaks ründelennukit olid TV4 allikate andmetel varustatud tuumarelvaga.

Rootsi õhuvägi oli Ukraina sõja tõttu valmisolekut tõstnud ning nägid juba varakult, et Vene piloodid Gotlandile suunduvad.

Rootsi õhuruumi rikkumine kestis umbes minut aega. Rootsi õhujõud saatsid välja kaks JAS 39 Gripenit, et sissetungijaid tuvastada ja pildistada. Siis sai kinnituse, et Vene lennukid olid varustatud tuumarelvaga, teatas TV4.

Sõjaväestrateegia ekspert Stefan Ring ütles, et tema hinnangul oli Venemaa eesmärk näidata Rootsile, et neil on tuumarelvad ning võivad neid ka kasutada.

Seda, kas ründelennukid olid varustatud tuumarelvaga, Rootsi kaitsevägi kommenteerida ei soovinud. Samas peetakse rikkumist tahtlikuks.

"Meie hinnangul oli see teadlik tegevus. Mis on väga tõsine, eriti kui sa oled sõdiv riik," ütles õhujõudude ülem Carl-Johan Edström, kelle sõnul ei ole siiski välistatud ka navigeerimisviga.

"Oleme juhtumit analüüsinud ja on selge, et ma ei saa välistada ebakorrektset navigeerimist, kuid kõik viitab sellele, et see oli tahtlik tegu, et nad rikkusid Rootsi piire," ütles Edström.