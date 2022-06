ERR Rootsis | Gotlandi rügemendi ülem: praeguseid sõjaplaane tuleb muuta

Gotlandi kohal hüppavad Ameerika langevarjurid. BaltOps õppuste raames harjutavad seal koos 400 rootslast ja 250 ameeriklast. Vaid osad mehed hüppavad ja lennukid lendavad minema. See on Gotlandi rügemendile esimene kord BaltOpsil osaleda ning Ameerika merejalaväele ja ranger'ite õhudessantüksustele esimene kord Gotlandil.

Üle poole sajandi Gotlandil elanud mees rõõmustab, et kodusaarel on õppused. Gotland on alati olnud ohus, ütleb ta.

"Mul on hea meel, et meil on siin Rootsi rügement, et meil on õppused, sest me oleme alati olnud niinimetatud laev keset Läänemerd. Juba keskajast saadik oleme olnud siin taanlaste, venelaste poolt ohustatud," rääkis Gösta Hagnell.

1361. aastal said Gotlandi talupojad teada, et tuleb end kaitsta, lui Taani Valdemar ründas ja 1500 Gotlandi talupoega lahingus hukkus.

Praegu on Gotland nagu igavesti ankrus hiigellennukikandja keset Läänemerd. Gotlandi rügement oli kümmekond aastat varjusurmas. Alles neli aastat tagasi tugevdas Rootsi taas oma sõjajõudu saarel. Aga nüüd, kui Rootsi jalg on NATO ukse vahel, on Läänemere ümber kõik teistmoodi, ütleb Gotlandi rügemendi ülem kolonel Magnus Frykvall.

"Tundub mõistlik, et kogu Põhja-Euroopa sõjaline planeerimine, kaasa arvatud Balti riigid ja Läänemeri toimub ühiselt. Jah, me teeme sõjaplaane koos. Muidugi tuleb praegusi plaane muuta," sõnas ta.

Tofta rannas lõppes USA 22. merejalaväe ekspeditsiooniüksuse eelsalga maabumine. Kolmapäeva õhtul valmistatakse ette uus maabumisplats ja neljapäeva hommikul tulevad ülejäänud.

Sõjaväelaste sõnul on õppus on ammu planeeritud. USA mereväe 2. ekspeditsiooni löögigrupi ülema admiral John Menoni sõnul annab sõda Euroopas aga õppustele oma hinguse.

"Praegune julgeolekuolukord ei mõjuta ilmtingimata planeerimist. Aga mereväelastele ja merejalaväelastele, kes tulevad Läänemere piirkonda kaugelt, tähendab see, et julgeoleku pärast on mure. Ja me peame kriisiks valmis olema," rääkis Menoni.

Gotlandi rügemendi vastas üle maantee elab rahvusvaheline seltskond. Kogukonna eestvedaja kolis Gotlandile Californiast 14 aastat tagasi. Nendele meeldib see aeg, kui Rootsi oli neutraalne ja Gotlandil sõjaväge polnud.

"Ei! Meie oleme alati olnud sõjalise liitumise vastu, eriti sõjalise liidu vastu, mis kasutab tuumaähvardust, massihävitusrelva. See pole hea vahend rahu ja mõistmise saavutamiseks," ütles Robert Hall.

BaltOps alles algab. Tänavu langeb see kokku Rootsi Mereväe 500. aastapäeva ja Rootsi otsusega astuda NATO-sse. Õppusel osaleb 16 riiki, 45 laeva, nende seas kaks lennukikandjat, 75 lennumasinat ja 7000 inimest.