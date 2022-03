Rahvusvaheline kriminaalkohus asub Ukraina sündmusi uurima

Rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) prokurör Karim Khan ütles, et algatab Ukraina sõjas toime pandud võimalike sõjakuritegude uurimist.

Võimalike sõjakuritegude uurimist on soovinud ligi 40 ICC liikmesriiki, vahendas Reuters.

Khani sõnul hõlmab uurimine Ukrainas toimunut alates 21. novembrist 2013. mis Khan lisas, et see hõlmab "minevikus ja praegu esitatud mis tahes väiteid sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude või genotsiidi kohta, mille on Ukraina territooriumi mis tahes osas sooritanud mis tahes isik".

ICC teatas juba reedel, et jälgib sõjategevust Ukrainas ning võib alustada seal sõjakuritegude ja genotsiidi uurimist.

Venemaa pole ICC liige ja on varem kohtu tööd takistanud.