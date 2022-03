Rahvusvaheline kriminaalkohus tegi esimese sammu Ukraina sõja uurimiseks

"Reedel väljendasin ma oma kasvavat muret Ukrainas arenevate sündmuste pärast, mida on kajastanud ka maailma liidrid kui ka rahvusvaheline avalikkus," teatas Khan. "Täna tahan teatada, et olen otsustanud alustada Ukraina olukorra uurimist nii kiiresti kui võimalik," ütles ICC peaprokurör oma avalduses.

Tema hinnangul on alust arvata, et sõjategevuse käigus on toime pandud nii sõjakuritegusid kui ka inimsusevastaseid kuritegusid.

"Olen juba andnud oma meeskonnale korralduse kõiki tõendeid uurida. Järgmise sammuna tuleb esitada eeluurimiskojale loataotlus," seisis avalduses. Prokurör ütles, et taotleb kohtu liikmetelt ja ülemaailmselt kogukonnalt rahalist toetust juhtumi kiireloomulisuse ja olulisuse tõttu.

Otsust tervitas Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Vera Jourova, kes kirjutas Twitteris, et Vene president Vladimir Putin peab agressiooni eest vastutama.

I welcome the announcement of the International Criminal Court to open an investigation on Russia's aggression on Ukrainian territory.

Putin needs to be held accountable. https://t.co/2qmV5gywLP