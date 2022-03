Kreml plaanib lahkuda globaalsest küberruumist

"See on vajalik selleks, et kaitsta ressursse küberrünnakute eest," vahendas The Guardian Venemaa meediat.

Venemaa ajaleht Kommersant väidab, et Moskva ei plaani end siiski globaalsest internetist lahti ühendada.

Venemaal õnnestus eelmise aasta suvel testide käigus end globaalsest internetist ajutiselt lahti ühendada, vahendas Reuters.

Vene võimud tahavad tugevdada valitsuse järelevalvet küberruumi üle. Venemaa võttis 2019. aastal vastu "suveräänse interneti" õigusaktid, mille eesmärk on kaitsta riiki välismaisest infrastruktuurist eraldamise eest.