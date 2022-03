Venemaa teatas suurest küberrünnakust oma saitidele

"Tegeleme praegu pretsedenditute rünnakute tõrjumisega võimuorganite vastu. Kui varem on rünnakute võimsus tipuhetkel olnud 500 GB, siis praegu on see 1 TB. Ehk kaks-kolm korda võimsam kui kõige tõsisemad seda tüüpi intsidendid, millega varem on tulnud tegeleda," öeldi ministeeriumi teates.

Eriti suurest küberrünnakust teatas Venemaa digiministeerium ka 26. veebruaril, kaks päeva pärast sõja algust, kui riigiteenuste portaali olevat tabanud üle 50 teenusetõkestus (DDoS) rünnaku koguvõimsusega üle ühe terabaidi (1 TB).