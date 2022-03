Mikser: Vene nafta- ja gaasitulud tuleb ära lõigata

Mikser leiab, et rindeolukord Ukrainas on stabiliseerunud, ent venelastel on kindlasti veel väga palju moona, millega pommitada tsiviilelanikke ja elukvartaleid, et proovida murda Ukraina vastupanu.

"Põgenike olukord muutub palju tõsisemaks, enne kui see hakkab paremaks minema. Olukord on kindlasti erakordselt tõsine," ütles Mikser.

Tema hinnangul peaks Euroopa Liit ukrainlaste aitamiseks tegema veel kolme asja. "Koordineeritult ameeriklastega juurde keerama sanktsioone. Teiseks andma Ukrainale seda abi, mida on vaja võitluse pidamiseks. Siin on kindlasti Euroopal ja Ameerika Ühendriikidel palju reserve. Kolmandaks muidugi andma humanitaar- ja majandusabi nii Ukrainale kui ka inimestele, kes on olnud sunnitud Ukrainast pagema. Neid on juba rohkem, kui on Eesti elanikkond," rääkis Mikser.

Mikseri hinnangul on seekord on väga õigesti sõnastatud sanktsioonide eesmärk: Vene majanduse ja tööstusbaasi nõrgestamine. "Pikemas plaanis see töötab, iseasi, kas see suudab tuua pöörde sõja käiku," ütles Mikser.

Kasutamata on veel sanktsioonid nafta- ja gaasisektoris. "Tuleb kiiresti tegutseda, et vähendada meie kollektiivset haavatavust selles valdkonnas. Sanktsioonidel on mõte siis, kui need avaldavad sanktsioneeritavale suuremat mõju kui sanktsioneerijale. Kui suudame vene nafta- ja gaasitulud ära lõigata, saab Venemaa majanduslik allakäik olema veelgi kiirem. Sellel saab olema mõju Venemaa võimele sõdida ja avalikule arvamusele Venemaal sellele jubedale avantüürile, mille Putin on ette võtnud," rääkis Mikser.