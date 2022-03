IEA hoiatab Vene naftatarnete ärajäämisega kaasneva kriisi eest

Alates aprillist võib maailma naftaturul igapäevaselt puudu jääda umbes kolm miljonit barrelit toornaftat, kui Ukraina ründamise eest Venemaale kehtestatud sanktsioonid hakkavad toimima ning tarnijad loobuvad Vene naftast, märkis IEA oma raportis.

Selline olukord võib tekitada šoki globaalsel naftaturul, kui just Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid – ainsad riigid, millel on kohest vaba tootmisvõimsust - ei otsusta rohkem naftat hakata tarnima, vahendas The Times energiaagentuuri sõnumit. Kahjuks pole kumbki riik siiani ilmutanud soovi oma reserve kasutusele võtta, tõdes IEA.

"Vene naftaekspordi kadumise mõju globaalsele turule ei saa alahinnata. [Sellega kaasnevad] nafta ja muude kaupade hinnatõus, mõjuvad inflatsioonile ja majanduskasvule," märkis IEA oma raportis.

Nafta hind, mis püsib kõrgemal 100 dollarist barreli kohta hoiab tarbimise kasvu tagasi, kuid maailmaturul on teises kvartalis siiski puudu umbes 700 000 barrelit toornaftat päevas, kui just Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid oma toodangut ei suurenda, selgitas agentuur.

Nafta hinnad on alates Venemaa sissetungist Ukrainasse maailmaturul muutunud väga muutlikuks, kuna kardetakse Vene ekspordi katkemist. Venemaa on maailma suurim toornafta ning naftasaaduste eksportija, pakkudes enne invasiooni maailmaturule päevas viis miljonit barrelit toornaftat ning kolm miljonit barrelit naftasaadusi.

Seni on ainult USA keelanud Vene nafta impordi, kuid IEA sõnul on "suured naftafirmad, vahendus- ja transpordiettevõtted ja pangad loobumas äritegemisest selle riigiga" kuna Venemaast on paljude jaoks saanud paaria.

IEA prognoosi kohaselt võib alates aprillist Vene naftatoodang väheneda kolme miljoni barreli võrra, milles 2,5 miljonit barreli võrra võib vähenda ka Vene toornafta ja naftasaaduste eksport. Samas võib see ka kasvada, kui sanktsioonid veelgi karmistuvad või rahvusvaheline avalik arvamus venemaa suhtes veelgi halveneb.