Venemaast sai kõige rohkemate sanktsioonidega riik maailmas

Venemaast sai riik, millele on kehtestatud kõige rohkem sanktsioone maailmas, teatas sanktsioone vaatlev andmebaas Castellum.ai .

Castellum.ai märgib, et Venemaast sai kõige rohkemate sanktsioonidega riik kõigest kümne päevaga pärast Ukrainas sõja alustamist. Seni oli kõige rohkem ehk 3616 sanktsiooni kehtestatud Iraanile.

Castellum selgitab, et enne 22. veebruari oli Venemaale kehtestatud 2754 sanktsiooni, pärast 22. veebruari on lisandunud aga veel 2778. Sellega on Venemaale määratud kokku 5532 sanktsiooni.

Seda on rohkem kui näiteks Iraanil, Venezuelal, Myanmaril ja Kuubal kokku.

Venemaale kehtestatud sanktsioonide seas on poliitikud ja ametnikud, sealhulgas president Vladimir Putin ise, oligarhid, suured ettevõtted, pangad ja sõjaväetööstuse ettevõtted. Samuti on kehtestatud sanktsioonid sektorite kaupa, näiteks on piiratud pankade ligipääsu rahvusvahelistele turgudele ja keelustatud Vene keskpanga ligipääs välisreservidele.

90 protsenti sanktsioonidest on olnud seni suunatud eraisikutele.