Fotod: USA välisminister Antony Blinken Tallinnas

Eestis on Blinkenil kavas kohtumine peaminister Kaja Kallase ja välisminister Eva-Maria Liimetsaga.

Välisminister Liimets arutas kohtumisel Blinkeniga Ukraina toetamist ja suhteid Venemaaga, julgeolekuolukorda Euroopas, NATO heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamist Balti regioonis ning Eesti ja USA suhteid.

Rääkides julgeolekuolukorrast Euroopas, nentisid välisministrid, et kuigi NATO liitlasi praegu otsene sõjaline oht ei ähvarda, on meie julgeolekuolukord siiski kardinaalselt muutnud.

"Arvestades seda, et Ukrainas sõdib meie naaberriik, on NATO idatiiva ja täpsemalt Balti regiooni kaitse- ning heidutushoiaku tugevdamine võtmetähtsusega. Ameerika Ühendriikidel on siin oluline roll, peame tähtsaks nende püsiva sõjalise kohaloleku võimalikult kiiret suurendamist," toonitas välisminister Liimets.

"Samuti on selge, et NATO ja Venemaa suhted ei saa jätkuda 2014. aastal määratletud alustel ja kogu meie senine Venemaa-suunaline poliitika tuleb põhjalikult ümber vaadata," lisas välisminister.

Oma visiitidel Balti riikidesse kavatseb Blinken arutada riikide "ühiseid jõupingutusi Ukraina aitamiseks, NATO heidutuse ja kaitse tugevdamiseks, demokraatia ja inimõiguste edendamiseks ning süvendada majanduslikku ja energeetikaalast koostööd".

Välisminister Eva-Maria Liimets kohtus USA kolleegiga ka veebruari keskel visiidil Washingtoni.

Blinkeni reis algas visiidiga Brüsselisse, kus ta osales NATO välisministrite kohtumisel, kohtus Euroopa Liidu liidritega ning osales G7 ministrite kohtumisel.

5. märtsil külastas Blinken Poolat, kus kohtus sealsete riigijuhtidega. Poolast reisis ta edasi Moldovasse. 6. märtsil külastas Blinken Leedut, 7. märtsil Lätit.