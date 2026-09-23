Tsahkna ERR-ile: USA uus kontingent jõuab peagi Eestisse

USA teatas, et saadab peagi Eestisse oma uue sõjalise kontingendi, ütles välisminister Margus Tsahkna teisipäeval New Yorgis ERR-ile.

"Ameerika Ühendriigid on andnud meile teada, et oma vägede rotatsiooni ülevaatamise tulemusena jäävad Eestisse Ameerika Ühendriikide väed. Ehk siis tuleb uus rotatsioon lähiajal ja see on väga positiivne uudis," ütles ÜRO kõrgetasemelisele nädalale saabunud Tsahkna rahvusringhäälingule.

"Ameerika väed Eestis, Lätis, Leedus, Poolas tagavad meie julgeolekut ja annavad väga selge sõnumi ka Venemaale, et mingisugust agressiooni mõtet ei tasu oma peas väga liigutada," lisas välisminister.

Tsahkna sõnul on Washingtonist Eestile öeldud, et hoolimata seni Eestis paiknenud USA üksuste äraviimisest suve algul tasub olukorda rahulikult suhtuda.

"Meil on terve rea argumente esitanud, miks pärast Ameerika Ühendriikide vägede paiknemine Balti riikides ja Poolas on väga vajalik, et tagada stabiilsust ja rahu ja olla heidutuseks," rääkis Eesti välisminister.

Tema sõnul on Eesti lubanud vajadusel katta liitlaste vägede Eestis hoidmise kulud.

"Ja lisaks sellele me oleme ju riik, kes panustab 5,4 protsenti [sisemajanduse koguproduktist] kaitsesse. Nii et meie suhted Ameerika Ühendriikidega on olnud kogu aeg usaldusväärsed," rõhutas Tsahkna.

Küsimusele, millal USA uus väekontingent võiks Eestisse jõuda, vastas Tsahkna, et see juhtub lähiajal.

ERR teatas juuli algul, et enamik Eestis paiknevast USA üksusest on siit lahkunud. Eelmine kaitseminister Hanno Pevkur on korduvalt öelnud, et USA uus kontingent jõuab lähiajal Eestisse.

Sel nädalal on ka Leedu liidrid teatanud, et peagi saabub neile uus, umbes tuhandest sõdurist koosnev USA väeüksus.

Ameerika Ühendriigid viivad praegu läbi oma Euroopas paiknevate vägede ülevaatust, mille raames võivad teha nende kohaolekus muudatusi.