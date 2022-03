Kiik: uuest nädalast saab piirangud maha võtta

Kiik ütles, et haigestumuse langustrend on selgelt nähtav ja inimesed saavad arvestada, et Covid-pass ja meelelahutusasutuste kellaajaline piirang kaob.

Valitsus on nimelt kokku leppinud, et Covid-tõendi kaotamise eelduseks on see, kui 10 päeva jooksul on jõudnud haiglasse keskmiselt alla 25 sümptomaatilise Covid-19 patsiendi päevas.

"Tõenäoliselt me jõuame selle 25 näitajani nädalavahetusel, mis tähendab seda, et valitsus teeb telefoniistungi ja sisuliselt järgmine nädal saab olema juba ilma Covid-tõendi nõude ja kellaaja piiranguta," ütles Kiik.

Teadusnõukoja juht Toivo Maimets ütles, et ka tema loodab, et alates järgmisest nädalast saab piiranguid leevendada. Ta märkis, et seni ei ole see võimalik olnud kõrge haiglaravi vajaduse tõttu.

Maimets rõhutas, et haiglate jaoks on tähtsad nii sümptomaatilise Covidiga haiglasse sattunud inimesed, kui ka need, kes on haiglas muu tervisehädaga viibides Covidisse nakatunud.

"Tegelikult on tähtsad mõlemad numbrid. Need, kes on mingil muul põhjusel haiglas, aga koroonaga nakatunud, ka nende jaoks on vaja eraldi tingimusi, isolatsiooni, nende jaoks kulub palju rohkem ressurssi. Ja haiglaressurss on see, mille üle me kogu aeg muretsenud oleme. Üks pool on sellest tõesti koroonahaigete inimeste ravi, aga teine pool on ka see, et ka teiste haigustega inimesed ei saa ligi haiglale, sest haiglad on ülekoormatud koroonaga," kommenteeris Maimets.