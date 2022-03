Ukraina sõja tõttu võib Euroopas tekkida päevalilleõli defitsiit

Euroopa Liidu (EL) riigid seisavad nelja kuni kuue nädala pärast silmitsi rafineerimata päevalilleõli puudusega, kuna selle eksport Ukrainast on peatunud. Seetõttu võib Euroopas tekkida ka laiem toiduõli defitsiit.

Euroopa õliliidu FEDIOL andmetel saavad Euroopa õlitehased 35–40 protsenti toorainest Ukrainast. Sõjategevuse tõttu on aga Ukraina eksport nüüd peatunud. Organisatsioon leiab, et Ukraina toorainet on tööstuses lühikese ajaga võimatu asendada.

EL-i saadaolevad varud ammenduvad hinnanguliselt nelja kuni kuue nädala jooksul. Pärast seda perioodi on tõenäoline, et rafineerimata päevalilleõli kättesaadavuse puudumine põhjustab Euroopa turul rafineeritud päevalilleõli defitsiidi ning see puudujääk laieneb jaemüüki, teatas FEDIOL.

FEDIOL-i andmetel pole selge, millal Ukraina hakkab toorainet uuesti tarnima.

Euroopa Liidu turul võivad päevalilleõli puudust leevendada alternatiivsed taimeõlid nagu rapsi-, soja- või palmiõli.