Toiduõli nappus ja hinnatõus mõjutavad ka Eesti tootjaid

Euroopas on taas maad võtnud päevalilleõli defitsiit. Nagu Suurbritannia supermarketid, kehtestas Eestis ka Lidl toiduõli ostmisele limiidi, kuid on sellest nüüdseks loobunud. Toiduõli defitsiit ja hinnatõus on pannud keerulisse olukorda ka mitmed Eesti toiduainetööstuse ettevõtted.

Veel hiljuti müüdi Lidli poodides ühele kliendile kuni viis pudelit päevalilleõli. Piirangud kehtisid ka tualettpaberile, soolale ja mõnedele kuivainetele.

"Eelkõige olid need piirangud selleks, et kõikidele klientidele jaguks. Nägime, et on tekkinud mingi ostupaanika ja inimesed on hakanud suures koguses kaupu kokku ostma, kuigi meie hinnangul selleks põhjust ei ole," rääkis Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel.

Praeguseks on piirangud kaotatud. "Meil tõesti vahepeal olid piirangud mõnedele toiduainetele, tualett-tarvetele, aga praegu me ei näe mingit tarvidust piiranguid seada, sest tarned on kindlustatud ja kõiki kaupu jätkub," kinnitas Seppel.

Teised suuremad poeketid kinnitasid "Aktuaalsele kaamerale", et neil sarnaseid piiranguid ei ole, kuid Rimi pressiesindaja Katrin Bats nentis, et kui tarneraskused jätkuvad ja kaupu ostetakse massiliselt kokku, siis jaekliendi huvide kaitseks tulevikus müügipiiranguid ei välistata.

Toiduõlide defitsiit on puudutanud valusalt ka toidutootjaid.

"Ikkagi väga drastiliselt mõjutab, sest üks asi on hinnatõus ja teine asi on saadavus. Kui isegi tahaks tänaste hinnatõusude juures 20 protsenti kasvada, siis meil õli kättesaadavus oleks väga keeruline. Praegune tarnija Eestis oma mahtusid kasvatada kuidagi ei suuda," sõnas Balsnacki juhatuse liige Reigo Rusing.

Kartulikrõpse, hommikusööke, linnutoitu ja muud sellist valmistav Balsnack ei kasuta küll päevalille-, vaid rapsiõli, kuid puutumata pole jäänud seegi.

"Täna rapsiõli on selles osas pihta saanud, et kui Euroopas on päevalilleõlikriis, siis ostetakse ka siit, meie regioonist rapsiõli ja see on tekitanud defitsiidi ja hinnatõusu. Üks põhjus on kaubast ilma jäämise hirm ja kõik ostavad nii palju kokku kui saavad," selgitas Rusing.