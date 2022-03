Sõda Ukrainas on tekitanud Eesti ehitusturul tööjõu- ja materjalipuuduse

Venemaa sisstung Ukrainasse ja Venemaale kehtestatud sanktsioonid on Eesti ehitusturul tekitanud nii tööjõu kui ka materjalide puuduse. Energia- ja materjalide järsu hinnatõusu tõttu läheb ehitus märgatavalt kallimaks. Kõik see kokku toob kaasa tänavuse ehitusmahtude märgatava vähenemise.

Sanktsioonid Venemaa vastu on muutnud Eestis ehituse olukorra keeruliseks, ühest küljest pole materjale lihtsalt enam saada ja teisest küljest on nad läinud palju kallimaks.

"Ehitusmetall on kallinenud 20 ja 30 protsenti ja see on alles tänane seis, nädal või kaks peale seda kui hinnad rallima läksid ja sanktsioonid kehtestatud said," rääkis Merko Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov.

"Puiduga on sarnane olukord ja eks kõik toore, mis on päris Valgevenest, Venemaalt, ka Ukrainast on täna ikkagi suure saadavuse küsimärgi all. Samas ega metall maailmast otsa pole saanud, tarneahelad on vaja ümber mängida ja hinnad selguvad tegevuse käigus. Oleme oma objektidega sellises lõikudes, kus me saame kontrollida olukorda, aga kallimaks nad lähevad kindlasti," ütles Volkov.

Nordeconi juhatuse esimehe Gerd Mülleri sõnul on hind teinud ebamõistlikke hüppeid.

"Kui täna on väga vaja, siis materjal ilmselt kuskilt leitakse, täiesti erakordse hinnaga. Aga selleks, et hinna uus tasakaalupunkt leitaks, meie kõige helgemad pead arvavad, et paari kuu jooksul ilmselt töötakse uued ahelad välja. Tarneahelad ja uued tootjad leitakse, aga millal need materjali sealt tulema hakkavad, ilmselt võime veel rahulikult sinna paar kuud otsa panna, kuni pool aastat," rääkis Müller.

Mülleri sõnul on Ukraina ehitajate lahkumine oma kodumaale selle kõrval on väiksem probleem, kuid toob kaasa tööjõukulu kasvu.

"Ega neid kõiki ei õnnestugi asendada, selle mõju täna on kindlasti väiksem hetkel, kui materjalide turu... isegi ütleks paanika," ütles ta.

Kõik see kokku tähendab, tänavused ehitusmahud võrreldes eelmise aastaga märgatavalt vähenevad, ehk isegi kümnete protsentide võrra, ütles ehitusettevõtjate liidu juht Indrek Peterson.

"Ettevõtjatel täna veel tööd on, kellel kolmes kuuks, kellel kuueks kuuks. Praegu on raske ette ennustada, mis saab uute objektidega, kuna ärevad on nii tellijad kui ka ettevõtjad ise. Ka arendusprojektidega on need probleemid. Eriti, kui on arendused ette müüdud, aga ehitus veel käib, siis ilmselgelt need ehitused lähevad kallimaks, ja uute avamine võib-olla täna on seotud suuremate riskidega kui pool aastat tagasi," rääkis Peterson.