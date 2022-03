WSJ: Lada tehased Venemaal peatasid sanktsioonide tõttu tootmise

Allikad ütlesid The Wall Street Journalile, et üle 20 protsendi AvtoVAZ-i varuosadest tulevad väljastpoolt Venemaad.

"Kui kaubandus peatub, siis AvtoVAZ peatub. (Venemaa president Vladimir) Putin teab, et ta ei saa sellega üksi hakkama," ütles endine AvtoVAZ-i juhatuse liige. Ta lisas, et Renault' toetuseta läheks tootmise taaskäivitamiseks kuid või isegi aastaid.

AvtoVAZ on kahe kolmandiku ulatuses Renault' kontrolli all.

AvtoVAZ-i pressiesindaja ütles, et ettevõte kavatseb ülemaailmse kiibipuuduse tõttu oma tehased seisata vähemalt 11. märtsini. Ta keeldus sanktsioone kommenteerimast.

Pressiesindaja ütles, et töötajatele, kes ei soovi oma puhkusepäevi kasutada, makstakse osa nende kuisest töötasust. Varuosade tootmise ja turustamise ning klienditeenindusega seotud töötajad jätkavad oma graafikujärgset tööd.

Pressiesindaja sõnul teeb ettevõte jõupingutusi, et taastada tootmine Togliatti ja Iževski tehases nii pea kui võimalik.

WSJ kirjutab, et kui autotootjad nagu AvtoVAZ jäävad suletuks, võib Venemaad tabada uute sõidukite puudus. Lada on Venemaa ainus kodumaine bränd, millel on märkimisväärne turuosa - 21 protsenti automüügist eelmisel aastal. Paljud välismaised autotootjad on peatanud tehaste töö Venemaal.

Maaklerfirma Kepler Cheuvreux' analüütiku Thomas Bessoni sõnul on Venemaal umbes 46 miljonit sõiduautot, mille keskmine vanus on ligi 15 aastat. "Nad peavad endiselt liikuma vaatamata sellele, kas riik on sõjas või mitte. See nõuab, et keegi jätkuvalt teeks autosid," ütles Besson.

Mullu müüs AvtoVAZ umbes 350 000 sõidukit, mis moodustas 12 protsenti Renault' müüdud autodest. Sellega oli Venemaa Prantsusmaa järel ettevõtte suurim turg.

Viimased paar nädalat on investorid muretsenud, et Renault' kaotab oma äritegevuse Venemaal ja see on kukutanud Prantsuse autotootja aktsiaid alates veebruari keskpaigast 35 protsenti.

Survet lisab ettevõttele see, et ülejäänud 32 protsenti AvtoVAZ-ist kuulub Vene riiklikule kaitse- ja tööstusettevõttele Rostec, mille tegevjuht on Putini lähedane sõber ja kes on Krimmi annekteerimisest alates nii USA kui ka Euroopa Liidu sanktsioonide all.

"Muidugi oleme mures," ütles üks Renault'ga seotud allikas. "Vene äritegevuse kaotamine oleks katastroof," lisas ta.

AvtoVAZ loodi 1966. aastal.