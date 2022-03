Ukraina ja Moldova elektrivõrgud ühendati Mandri-Euroopa võrguga

"Ukraina ja Moldova elektrivõrgud on edukalt sünkroniseeritud Mandri-Euroopa võrguga," kirjutas Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson kolmapäeval sotsiaalmeedias.

The electricity grids of #Ukraine & #Moldova have been successfully synchronised with the Continental European Grid. This will helpto keep their electricity system stable & lights on. It is a historic milestone for our relationship – in this area, Ukraine is now part of Europe!