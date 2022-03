Keskerakond ei tea, kus on leping Ühtse Venemaaga

ERR küsis Keskerakonnalt, mis sai pärast koostööleppe tühistamist füüsilisest dokumendist ning kas Keskerakond ei sooviks seda tulevastele põlvedele õpetliku näitena anda hoiule Eesti Ajaloomuuseumile või Vabamule.

"See on tõenäoliselt kusagil kastides sellest ajast, kui erakond kolis. Kus see täpsemalt on, jääme vastuse võlgu. Ma usun, et ta on kusagil arhiivikastis," ütles Hanimägi ERR-ile.

Hanimägi rääkis, et Ühtsele Venemaale läks koostööleppe lõpetamise kohta teele ka ametlik kiri Keskerakonnast.

Leppe füüsilist dokumenti keegi erakonnast spetsiaalselt peasekretäri sõnul üles otsima ei hakka. "Las ta siis kuskil on, see ei ole küll prioriteet seda üles otsida," ütles Hanimägi.

Keskerakonna volikogu tühistas koostööleppe 5. märtsil.

2004. aastal kirjutasid Tallinnas leppele alla Mailis Reps ja Ain Seppik. Koostööleppele olid vastu ja seda kritiseerisid toona teravalt peaaegu kõik teised riigikogu erakonnad, nähes selles Venemaa poliitilist käepikendust Eestis.