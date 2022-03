Keskerakonna Tartu volinik: Ukrainas on kaheksa aastat olnud kodusõda

Staažikas Keskerakonna liige Nikolai Põdramägi jahmatas neljapäeval Tartu linnavolikogu istungil avaldusega, kus ta rääkis, et kaheksa aastat on Ukrainas toimunud kodusõda, aga ta pani küsimärgi alla ka NATO soovi Eestit kaitsta, nimetas Võidu silla nime muutmise plaani rumalaks ja russofoobseks ning esitas Eesti lähiajaloost käsitluse, mis pigem sarnaneb Nõukogude ajaloopropagandaga.

Tartu volikogusse jõudis arutelu, millega soovitakse muuta Riia tänavat Narva maanteega ühendava Võidu silla nime. Sild nimetati 1965. aastal Võidu sillaks Suure Isamaasõja võidu 20. aastapäeva tähistamise puhul. Võidu silla nime muutmine sai Isamaa erakonna soovil kirja juba sügisel Tartu võimuleppesse, aga Ukrainas toimuva tõttu soovitakse seda nüüd ruttu ära teha.

Keskerakondlane Nikolai Põdramägi võttis volikogus sõna ja teatas, et tema oli kultuurikomisjonis silla nime muutmisele vastu. Ta esines pikema käsitlusega, miks ta nii arvab.

"See üks, kes kultuurikomisjonis oli vastu, olin mina. Seetõttu ma püüan põhjendada. Jah, tõepoolest, nagu me lugenud ja kuulnud oleme, Kesklinna sild nimetati Võidu sillaks 1965. aastal võidupüha 20. aastapäeva tähistamiseks. See oli võit fašistliku, hitlerliku Saksamaa üle," rääkis Põdramägi.

Põdramägi jätkas paberilt avaldust ette lugedes, et Teises maailmasõjas langes miljoneid inimesi ja kahjuks ka väikeses Eestis oli tuhandeid langenuid ning purustati linnu, asulaid, tehaseid, vabrikuid. Ta lisas, et tema enda onudest üks võitles Nõukogude Liidu vägedes ja langes Velikije Luki lahingutes, kuid teine onu sattus Saksa armeesse ja sai selle eest 25+5.

"Sõjas on ikka nii, et keegi võidab, tuleb esimeseks ja keegi kaotab ehk tuleb teiseks. Päriselt suuri võite sõjas ei olegi. Olgu see siis vallutussõda või minugipärast kasvõi missioonisõda."

Põdramägi ütles veel, et kahtlemata vajavad sõjasüüdlased hukkamõistu ja esitas retoorilise küsimuse, et kas seda on alati tehtud. Ta tõi näiteks ameeriklaste poolt 1945. aasta augustis Hiroshimale ja Nagasakile heidetud aatompommid.

"Surma sai ühes linnas 200 000 ja teises 150 000 inimest. Kas keegi on saanud selle eest hukkamõistu või karistuse? Igatahes Nürnbergi kohtupingis neid ei olnud! Aga oleks pidanud olema, sest need olid ju inimsusevastased kuriteod."

Keskerakonna volinik lisas, et keegi ei tea, mis oleks Eestist saanud, kui oleks võitnud hitlerlik Saksamaa, kuigi Hitleril olid omad plaanid olemas.

"Pärast sõda ja küüditamisi elasime meie siin Eestis suhteliselt turvaliselt ligi 50 aastat. Saksamaa ei kujutanud meile enam suurt ohtu ja USA oli meist kaugel. Need kauged sõjad Koreas, Vietnamis, Afganistanis ja Süürias olid küll häirivad, aga igapäevast ohtu ja hirmu siiski ei olnud. Nüüd on aga Ukraina kodusõda, mis on kestnud juba kaheksa aastat ja jõudnud päris meie lähedale. Meie suur naaber on sekkunud Ukraina kodusõtta."

Põdramägi küsis, et meile on küll väidetud, et meil on NATO kate olemas, kuid kas me tunneme ennast väga turvaliselt?

"Päevad on sisustatud sõjahirmu ja -õudustega. Arvan, et praegu ei ole õige aeg arutada Võidu silla nimevahetuse üle. See oleks nagu lõkkesse õli juurde valamine. Mida me sellega saavutame? Peame arvestama sellega, et Venemaa oli, on ja jääb meie naabriks. Praegune russofoobia ei tule meile kasuks. Meist pidi saama ju rahulik põhjamaine riik, nagu seda on Rootsi, Norra või isegi Soome."

Oma sõnavõtu resümeeris ta seisukohaga, et Tartu on heade mõtete linn, aga Võidu silla nime muutmine ei ole hea mõte.

"Ja kui see nimi siiski muudetakse, siis on see rumal tegu. Võidu silla nimi on hea nimi – ta tähistab headuse võitu kurjuse üle. Miks muidu juba 2008. aastal Tartu linnavolikogu ei olnud nõus nime muutma," sõnas Põdramägi.

Nikolai Põdramägi on Keskerakonna liige 17. augustist 1999 ehk üle 22 aasta. Ta on olnud mitmes Tartu linnavolikogu koosseisus. 29. oktoobrist 2009 oli Põdramägi XI riigikogu liige, kuhu ta pääses Aadu Musta asendusliikmena.