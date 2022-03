Nooruk tappis Malmö koolis kaks inimest

Tragöödia juhtus Malmö vanalinnas asuvas ladina gümnaasiumis pärast kella viit õhtul, kui osa õpilasi oli jäänud koolimajja harjutama muusikaliseks etteasteks.

Raskelt haavata saanud ja hiljem surnud naised töötasid koolis, kuid teates ei täpsustatud, mis ametikohal nad olid.

Juhtumi muutis õpilaste jaoks segasemaks see, et samal ajal olevat koolimaja teises otsas toimunud kriminoloogia tund ning paljud arvasid, et toimunu on seotud sellega.

Politsei tabas mõrvas kahtlustatava 18-nooruki, kes on sama kooli õpilane, sündmuskohal, vahendas Rootsi televisioon.

Väljaande The Times teatel ei ole selge, kas ründaja kasutas tulirelva, kuid pauke õpilased ei olevat kuulnud.

Malmös on sageli kuritegelik jõukude vaenust ajendatud vägivalda ja tulistamisi. 2015. aastal suleti Malmö äärelinnas Rosengardis kool, kuna sealsed õpetajad kaebasid pidevate ähvarduste, verbaalsete rünnakute ja vägivalla üle, märkis The Times.