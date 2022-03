ETV toob eetrisse intervjuu Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga

Volodõmõr Zelenski andis Kiievis eksklusiivse intervjuu kolmele Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) ajakirjanikule Ukrainast, Tšehhist ja Prantsusmaalt.

EBU vahendusel jõuab intervjuu täna kell 22.05 ka Eesti televaatajateni, varem saab kirjalikku intervjuud lugeda ERR.ee portaalist.

Lisandunud intervjuu tõttu muutub ETV õhtune saatekava.

- Kell 21.40 on eetris "Esimese stuudio" otsesaade, kus Andres Kuuse vestluskaaslaseks on peaminister Kaja Kallas.

- Kell 22.05 on eetris intervjuu Volodõmõr Zelenskiga.

- Kell 22.30 jätkub ETV kava Soome-Eesti draamasarjaga "Minu mehe naine".