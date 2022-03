Ukraina vägedel on Venemaa-vastases võitluses relvad otsa saamas

Ukraina on teatanud, et Venemaa lennukite ja tankide hävitamiseks vajalikud relvad hakkavad kiiresti otsa saama ning kutsus Saksamaad ja Prantsusmaad üles oma lubadusi täitma ja rohkem relvi saatma.

Saksamaa ei saatnud lubatud sõjalist abi, kirjutab The Times.

Lääne riigijuhid väljendavad üllatust ukrainlaste vastupanu edu üle, mis on peatanud venelaste edasitungi ja takistanud neil vallutada olulisi linnu. Lääne ametnikud ütlesid samas, et Ukraina kulutab ilmselgelt palju lahingumoona.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles eelmisel nädalal, et sõjaväel on aega kaks nädalat enne kui nad kasutavad ära oma õhutõrje- ja tankitõrjerakettide varud.

Ukrainas saavad nädalaks ette nähtud varud läbi vaid 20 tunniga, ütles president Volodõmõr Zelenski Briti peaminister Boris Johnsonile.

Kuleba sõnul on olukord vaid osaliselt paranenud pärast seda, kui lääneriigid on viimastel päevadel lisarelvi saatnud.

Pentagon teatas, et Ukraina väed on hakanud maad tagasi võtma.