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Meedia: Ukraina ja USA on sõlmimas droonilepet

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump Autor/allikas: ABACA/Scanpix
Välismaa

Ukraina ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid kavatsuste kinnituse, mis looks aluse kaitsekoostööle ning mis tähendaks, et USA saaks edaspidi Ukraina droone sõjalistes katsetustes kasutada.

Allikate teatel loob Washingtoni ja Kiievi ametlikult allkirjastatud kahepoolne kavatsuste kinnitus (statement of intent) raamistiku tulevaseks droonikoostööks ning tegemist on esimese taolise leppega kahe riigi vahel.

"Kokkulepe on sõlmitud," ütles üks ametnik 21. juulil Raadio Vaba Euroopale anonüümsust paludes. Sama kinnitas ka teine allikas.

Tegemist on olulise läbimurdega pärast kuudepikkusi läbirääkimisi kaitsekoostöö süvendamiseks. Pentagon soovib kiiret juurdepääsu Ukraina lahinguväljal sündinud uuendustele, mis on väljatöötatud aastaid kestnud sõja käigus Venemaaga.

Eeldatavasti luuakse leppega ametlik kord Ukraina maa-, õhu- ja meredroonide eksportimiseks USA-sse sõjalisteks katsetusteks ja hindamiseks, mis võib edaspidi mõjutada Pentagoni hankevajadusi.

Kuigi kavatsuste kinnitamine ei tähenda otseselt tootmislepingut, peetakse seda esimeseks konkreetseks sammuks laiema koostöö suunas, mis võib tulevikus hõlmata ründedroonide ühistootmist Ameerika Ühendriikides.

Raadio Vaba Euroopa andmetel võimaldab lepe USA sõjaväel tellida konkreetseid Ukraina drooniplatvorme, kuid seda pigem katsetamiseks ja hindamiseks kui operatiivseks kasutuseks.

Ukraina on viimasel ajal sõlminud droonileppeid mitme riigi ja liiduga. Nii on Ukrainaga erineva sisuga lepped sõlminud näiteks Eesti, Läti, aga ka Euroopa Liit

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: Radio Free Europe / Radio Liberty

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