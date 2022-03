Lätis kaob enamik koroonapiiranguid 1.aprillist

Läti valitsus otsustas teisipäeval (22. märtsil) toimunud kabinetinõupidamisel, et alates reedest, 1. aprillist leevendatakse maskikandmise ja koroonatõendi küsimise nõudeid.

Riigikantselei direktor Jānis Citskovskis ütles, et alles jääb Covid-19 sertifikaadi nõue tervishoiu-, haridus- ja vanglatöötajatele. Muudes valdkondades on tööandjal õigus otsustada, kas nõuda töötajatelt koroonatõendit.

Alates 1. aprillist kaotatakse enamikus kohtades maskikandmise nõue. Maskikohustus jääb ühistranspordis, sotsiaalhoolekandes ja tervishoius.

Mujal, sealhulgas kauplustes ja koolis, ei nõuta maske.

Ürituste korraldajatel on soovi korral õigus nõuda maski, koroonatõendit või turvalise vahemaa hoidmist.

Alates 1. aprillist kaob Lätis Covid-19 sertifikaadi esitamise nõue EL-ist, Schengeni alalt, Šveitsist või Ühendkuningriigist saabudes. Muudest kolmandatest riikidest reisimise tingimused jäävad muutumatuks.

Lähikontaktsena peab FFP2 maski kandma seitse päeva alates kokkupuutrst nakatunuga.

Terviseminister Daniels Pavļuts ütles pärast kabinetinõupidamist, et meetmed kujutavad endast "isikliku vastutuse suurenemist", kuid hoiatas, et Covid-19 edasine kulg sügisel ja pärast seda on alles ees.