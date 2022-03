Lääneranna vald tahab välja selgitada tuuleparkidele sobivad alad

Lääneranna valla planeeringute spetsialisti Margus Källe sõnul on tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade avalik väljapanek toimunud ja sellega seoses tekkinud ettepanekud laekunud. Praegu ollakse järjega ametiasutuste teavitusringil.

Võimalike tuuleenergia arendamise aladena on Källe sõnul vaadeldud valla eri piirkondades seitset ala, mille seast tuleb sobiv valik teha. Suve lõpuks peaks valmima avalikustamiseks asukoha eelvaliku otsuse eelnõu koos selle keskkonnamõjude hindamisega. Sügisel on oodata ka uusi avalikke arutelusid.

Källe sõnul on tuuleenergia arendajatel suur huvi Lääneranna valla vastu.

"Huvi on muidugi väga suur, ikkagi mereäärne vald ja neid arendajaid on rohkem kui üks. Nii, et hetkel on siin vaat, et neli või viis [arendajat]."

Källe täpsustas, et eriplaneering puudutab vaid maismaatuuleparkidega seonduvat. Planeeringu menetlemisel seni laekunud seisukohad on tema sõnul olnud seinast seina.

"Arendajate ettepanekud on, et võiks alasid juurde lülitada. See on asja üks külg. Aga teine külg on eraisikute ja ka MTÜ-de avaldused, et ei peaks ülepea ühtegi tuulikuparki tegema. Pilt on kohati väga vastandlik. Seal vahel optimum leida ei ole sugugi lihtne."

Källe sõnul on eriplaneeringu menetlemine keeruline protsess ning ka eeskuju on raske leida, sest teisedki omavalitsused on sarnaste eriplaneerigutega alles poolel teel.

"Mis tähendab seda, et kogu selle asja korraldamise koha peal ehk kõik, kes me siin nende eriplaneeringutega kokku puutume, need vallad ja kohalikud omavalitsused, oleme seda teed alles avastamas. Ehk mis on kõige mõistlikum ja optimaalsem ja sobivam. ja kuidas seda protsessi üldse juhtida," sõnas Källe.

Lääneranna tuuleparkide eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju hindamise koostab vallale ettevõte Hendrikson & Ko.