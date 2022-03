Automüüjad: uute autode hinnad on kiirelt kerkinud ning kerkivad veel

Autode müügi-ja teenindusettevõtete liidu andmetel müüdi tänavu veebruaris Euroopa Liidus 719 000 uut sõiduautot ehk seitse protsenti vähem kui eelmise aasta veebruaris. Eesti osteti veebruaris 1409 uut sõiduautot ehk ligi 14 protsenti vähem kui aasta tagasi.

Kui praegu tahta uut autot osta, siis oleneb kõik automargist.

"Tarnetega on nii, et mõni auto tuleb neli kuud, mõni tuleb kuus kuud, mõnda tuleb oodata kaheksa kuud. Hinnad tõusevad ja võin lohutuseks öelda, et tõusevad veel. Sellest pääsu ei ole. Alates sellest, et tulevad uued euronormid, suundutakse järjest rohelisema keskkonna poole," rääkis ABC Motors müügijuht Toomas Soosalu.

Topauto müügijuht Janek Eskor ütles, et mõne mudeli tarneaeg on veninud kuue kuu pealt 15 kuu peale. "Hästi palju sõltub sõiduki komponentidest. On kiibid, juhtmed, täna ka tegelikult metalli hind läheb üles," märkis ta.

Ukrainas puhkenud sõja mõju ja tehingute lõpetamine Venemaal tuntavat mõju veel ei avalda.

"Meie puhul see ei ole mõjutanud. Meil ei ole toomine seotud Ukrainaga. Meie logistika ei ole kuidagi seotud selle piirkonnaga. Pigem on see inimeste meelelaadi ja mõtteid mõjutanud, et kas täna on hea aeg osta autot või mitte," ütles LänsiAuto turundusjuht Lemmo Tigane.

Eskor ütles, et osa tehaseid töötab osalise tööajaga. "Kui enne toodeti terve nädal, siis mõni tehas on täna ainult pool nädalat tööl. Ja komplekteeritakse autod vastavalt sellele, kuidas on olemasolevaid varuosi. Nii Venemaa kui Ukraina on tootnud hästi palju komponente. Kindlasti tehased otsivad asendusi ka," lausus ta.

Prantsuse autotootjale Renault kuulub alates 2016. aastast kaks kolmandikku Venemaa suurimast autotootjast AvtoVAZ. Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu seisid ka need tehased. Ka paariks päevaks käivitatud Moskva tehas praegu siiski seisab.

"Renault`l on täna kolm tehast Venemaal, seal on umbes 45 000 inimest tööl. Need summad, mida Renault on Venemaale investeerinud, on kolossaalsed, miljardites eurodes," ütles Soosalu.

Autode hinnad tõusevad aga praktiliselt iga kvartaliga. Hindu mõjutavad tarneraskused, aga ka inflatsioon, mitmed standardpaketis olevad juhiabisüsteemid ja mugavused, samuti arenduskulud.

"Tehased teevad ju allhankeid. Need allhanked on alates Hiinast, Ukrainast. Ma väga ei tea, et oleks otseselt Venemaa poolelt midagi tulnud, pigem on see suund vastupidine, et Euroopast on saadetud Venemaale asju, millest autosid kokku tehakse," rääkis Soosalu.

"Selge see, et see harjumus, mis oli siiamaani, et oli suur ladu ja klient sai valida, see käitumine on muutnud. Klient pigem tellib ja ootab või siis võtab sellest valikust, mis meil on olemas. Aga see valik on väike," märkis Eskor.