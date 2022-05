Uute autode nappus tõstis kasutatud sõidukite hinnad lakke

Uute autode kõrge hind ja pikk ootejärjekord on tõstnud lakke kasutatud autode hinna, mistõttu pole haruldane, et paari aasta eest uuena soetatud sõiduk läheb praegu kaubaks toonasest ostuhinnast kallimaltki.

Kasutatud sõidukeid müüva Nordauto tegevjuht Priit Ärmpalu rääkis ERR-ile, et teise ringi rahvaautot, mida palju tahetakse, lihtsalt ei ole. Kahe-kolme aasta eest ostetud auto, millega on sõidetud 50 000-60 000 kilomeetrit, saab maha müüa sama hinnaga, millega see osteti.

"See on täitsa tavapärane praktika," tõdes ta. "Kui vaadata uusi autosid, siis kui inimene ostis kaks aastat tagasi auto, kukkus selle hind vanasti kohe poest välja sõites 20 protsenti, aga nüüd müüakse see maha kallimalt, kui see osteti."

Selline olukord tekitab küll inimestes soovi oma auto maha müüa, kuid seda pärsib asjaolu, et uue asemele ostmisel on valik kesine. Mööndusi tuleb teha kas värvis, varustuses, aastaarvus või läbisõidus.

Nii uusi kui ka kasutatud sõidukeid müüva Auto 100 juhatuse liige Jussi Pärnpuu ütles, et kasutatud autode hinnad on tõusnud umbes 20 protsenti, nende ostmiseks kulub palju aega ja on vaja hoolega vaadata, et saaks hea kauba.

"Kuna uute autode hinnad on tõusnud ja saadavus halvenenud, siis kasutatud autot niisama lusti pärast, et tahaks vahetada, müügile ei panda," selgitas Pärnpuu. "Enne oli ju palju emotsiooni pealt tehtud oste, et tahaks midagi muud proovida, aga nüüd on emotsiooni pealt ostmine muutunud nii keerukaks, et autot hoitakse kauem. Minu soovitus on, et kui teil on hea kasutatud auto, hoidke seda ja sõitke sellega."

Nordauto tegevjuht tõi välja, et varem oli eestlastele omane vahetada autosid ehk liigagi tihti, paari-kolme aasta tagant, aga praegu on sõiduki kasutamise keskmine periood pikenenud ja ettevõtted, kes on harjunud autoparki sagedasti välja vahetama, ei tee seda.

See periood, kus hinnad tõusid nii kiiresti, et 10 000 euroga ostetud auto võis kaks kuud hiljem 12 000 euroga või 40 000 euroga soetatud sõiduki ühe kuu pärast 45 000 euroga maha müüa, jäi Ärmpalu sõnul eelmisesse aastasse.

Automüügiettevõtete esindajad ei usu, et hinnad langeksid. Mõneti võib olukorda võrrelda kinnisvaraturu seisuga, kus samuti kõik sisendhinnad kerkivad.

"Hinnad on nii laes, et tehingute arv võib-olla pidurdub või langeb, aga hind kindlasti kukkuma ei hakka ei kinnisvaral ega autodel. Selleks peaks midagi tõsisemat, mingi krahh juhtuma," lausus Ärmpalu. "Pigem jääb püsima praegune kõrge tase. Seda toetab ka see, et uute autode hinnakiri kogu aeg muutub. Vaatame rahvaautot Škoda Octavia: normaalse varustusega maksis see enne 19 000 eurot, nüüd 27 000 eurot. See toetab ka kasutatud autode hinda."

Volkswagen Passat on muutunud valuutaks

Jussi Pärnpuu ütles, et hinnad on läinud sinna, kus nad olema peakski, sest varem oli hinnatase väga madal, uute autode turul tehti suuri allahindlusi ning see mõjutas ka kasutatud autode turgu. Praegu on uute autode ooteaeg pikk kõigil tootjatel, kuid sõltub auto keerukusest.

"Kui on hästi lihtne, mitteroheline sõiduk, võib olla ooteaeg rahulikult 10 nädalat. Kui on väheke keerukam sõiduk, võib see olla kaheksa kuud. Ja inimesed on valmis ootama," tõdes ta.

Nordauto otsib kasutatud autosid, kui neid Eesti turult ei leita, Euroopast, kuid Ärmpalu sõnul saab tuua ainult Saksa markide premium-klassi autosid, rahvaautod nagu Škoda või Toyota on seal liiga kallid. Kui varem oli üks Nordautos enimmüüdud autosid Volkswagen Passat, siis praegu on see turult kadunud ja otsekui valuutaks muutunud.

"Eesti inimestele meeldisid need hinna-kvaliteedi suhte poolest. Üldse Volkswagenid, näiteks Golf, ka Škodad, Toyotad. Just neid, mis on Eesti taustaga, siit uuena ostetud ja Eesti teenindusajalooga, on turul täna vähe ja see olukord jätkub," lausus Ärmpalu.

Ta lisas, et kui vaadata automüügiportaali Auto24, siis sealt leiab nii Škodat kui Toyotat, sest eraisikud on hakanud taas rohkem autosid müüma, kuid sageli küsivad omal käel müüjad väga kõrget hinda.

Olukord on igaveseks muutunud

Ärmpalu märkis, et uute autode turu normaalse olukorra taastumine võtab aega aastaid ning võibolla ei taastu see endisesse seisu enam kunagi.

Jussi Pärnpuu tõdes, et kõik tootjad on samade probleemide ees, kuid nendega lihtsalt eri tsüklis. Mõjuteguriteks on kiibikriisi kõrval Ukraina sõda, sest seal oli palju allhanketööstust, mis praegu seisab, ning maailmaturul lähevad toormed üha enam hinda. Sõja lõpp ei tooks aga leevenemist, sest tegu on vaid ühe pusletükiga.

"Tegelik probleem on ikka selles, et maailmas napib asju," ütles Pärnpuu, kelle sõnul sõltub lahendus sellest, mida lahenduse all üldse silmas pidada. "Kas seda, et toimub tagasipööre 2018. aastasse? Ei toimu. Lahendus, tulem on see, et asjad ongi läinud kallimaks ja jäävadki kallimaks. Olukord on igaveseks muutunud. Tekkinud on paradigmanihe."

Ta lisas, et maailmas toimuv rohepööre on kallis ning autode keskkonna- ja turvanõuded on praegu võrreldamatult teistsugused kui viie-kuue aasta eest. Sellel kõigel on oma hind ning selle maksab kinni lõpptarbija. Seega on muudatused pikaajalised ja globaalsed.

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) andmetel müüdi aprillis eelmise aastaga võrreldes 26 protsendi võrra vähem uusi sõiduautosid.