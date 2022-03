Eesti Pagulasabi lõpetab Ukraina sõjapõgenike Eestisse toomise

"Alustasime 25. veebruaril vajaduspõhiselt evakueerimisega Poola-Ukraina piirilt Medykast, kui seal valitses kaos ning võimalused suurematesse linnadesse jõuda olid pea olematud. Tippaegadel saatsime välja 12 bussi päevas, nüüd on see vajadus kahanenud kolme bussini Varssavist päevas. Praegu organiseerib põgenike transporti piiripunktidest Varssavisse Poola riik, sealt edasi on Eestisse võimalik jõuda ka LuxExpressi, Ecolinesi ja Flixbusi regulaarliinidega," teatas Eesti Pagulasabi pressiesindaja Madle Timm.

Ühe istekoha hind Varssavi-Tallinna bussis on 40–55 eurot.

"Oleme valmis vajaduspõhiselt evakuatsioonisuuna taastama, kui olemasolevad süsteemid enam ei toimi," kinnitas ta.

Eesti Pagulasabi on ainus ametlik partner Eestist, kellel on luba inimeste evakueerimiseks Poolast, koostöös politsei- ja piirivalveameti ning EXPO-ga Poolas.

PPA andmetel on Eesti vahemikus 27. veebruarist 27. märtsini vastu võtnud 24 608 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget. Neist 7779 saabumise Eestisse on koordineerinud Eesti Pagulasabi.

Rahalisi annetusi on pagulasabile kogunenud üle 4,34 miljoni euro, sealhulgas sihtannetused evakuatsioonide korraldamiseks ja Eesti-sisesteks tegevusteks. Sellest 750 000 eurot on juba kulunud Ukrainas humanitaarabi andmiseks ning ligi 500 000 eurot evakuatsioonide korraldamiseks. Praegu suudab pagulasabi humanitaarabi korras toetada keskmiselt 250 leibkonda päevas. Alanud nädalal on eesmärk tõsta see keskmiselt 300 leibkonna peale.

MTÜ Eesti Pagulasabi on 2000. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing.