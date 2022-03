Pentus-Rosimannus soovib lisaeelarves leida LNG-terminaliks vajaliku raha

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on vaja esimesel võimalusel Venemaa gaasist täielikult loobuda ning selleks on kõige realistlikum LNG vastuvõtu võime tekitamine, milleks soovib vajaliku raha leida lisaeelarves.

Pentus-Rosimannuse sõnul on lisaeelarve eesmärk tagada Venemaa alustatud Ukraina sõja tagajärgedega hakkama. Seejuures tuleb tugevdada sõjalist ja elanikkonna kaitset, tegeleda sõja vahetute tagajärgedega ja tagada energiajulgeolek.

Energiajulgeoleku tagamiseks peab ministri sõnul eelkõige vabanema Vene gaasi sõltuvusest.

"Vast on praeguseks kõigile selge, et peame esimesel võimalusel loobuma täielikult Venemaa gaasist. See eeldab kahetasandilist plaani," kirjeldas rahandusminister sotsiaalmeedias.

Esiteks tuleb Pentus-Rosimannuse sõnul teha investeeringuid teistele energiaallikatele üleminekuks, see võtab aga rohkem aega kui mõned kuud.

"Teiseks – kiiresti on vaja alternatiivseid tarneallikaid. Selleks on kõige realistlikum võimalus LNG vastuvõtu võimekuse tekitamine. Loodan väga terminali käivitamiseks vajaliku lisada ka lisaeelarvesse," märkis Pentus-Rosimannus.

Ühtlasi on ministri sõnul vajalik ka uueks külmaks hooajaks varuda gaasi ja vedelkütust.

Rahandusministri sõnul on plaanis lisaeelarvega seonduvad otsused teha ära aprillikuu jooksul.