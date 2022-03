Saksamaal kaob uuest nädalast maskikohustus

Saksamaal kaotab 3. aprillist maskikohustuse, see jääb esialgu veel kehtima piiratud juhtudel - näiteks ühistranspordis ja meditsiiniasutustes.

Saksamaa kehtestas maskikohustuse kolm kuud pärast seda, kui riigis registreeriti esimene koroonaviiruse juhtum ehk maskid on olnud kohustuslikud alates aprillist 2020. Esialgu olid maskid kohustuslikud ühistranspordis ja ostlemisel, tasapisi laiendati maskikohustust ka mujale.

3. aprillil aga kõik muutub. Maske ei pea enam kandma avalikes kohtades, näiteks supermarketites, restoranides, kultuuriasutustes või ametiasutustes. Ka koolides pole maskid enam kohustuslikud.

Kuid ka üritustele pääsemiseks ei pea enam näitama ette koroonatõendit või negatiivset testitulemust, välja arvatud juhul, kui korraldaja seda ise nõuab.

Esimesed leevendused tehti Saksamaal 20. märtsil, kui üldiste reeglite asemel said tööandjad ise otsustada, kas rakendada testimist, maskikandmist või muid meetmeid.

Maski nõue jääb kehtima edasi kahes valdkonnas: ühistranspordis ning meditsiini- ja hooldussektoris. Nii on maski kandmine endiselt kohustuslik arstipraksistes, haiglates, taastusravi asutustes, aga ka eakate, puuetega või teiste abi vajavate inimeste hooldeasutustes.

Mõned liidumaad (näiteks Baden-Württembergis) jätkavad ka koroonatestimist päevakeskustes, koolides, haiglates, vanglates ja varjupaigataotlejate majutusasutustes.

Saksamaa valitsus on öelnud, et maskid küll kaitsevad tõhusalt koroonaviiruse vastu, kuid pärast kaks aastat kestnud maskikohustust usaldatakse inimesi ise meetmete üle otsustama. Kellelegi maskikandmist ei keelata.

Justiitsminister Marco Buschmann (FDP) on öelnud, et maskikohustus eeldab riiklikku ohtu, mida praegu enam pole. Siiski on liidumaadel endil võimalus maskikandmine teatud kohtades kohustuslikuks teha.

Samas on Saksamaal poliitikuid, kes oleks soovinud maskikandmise kohustuse jätkumist ning soovitavad nüüd tungivalt seda inimestel endil teha.

Freiburgi ülikooli kliinikumi viroloogiainstituudi meditsiinidirektor Hartmut Hengel tõi välja, et eriti tõhusad on olnud FFP2 maskid, tänu millele on Saksamaal oluliselt vähenenud ka grippi ja leetritesse haigestumine.

Ka Robert Kochi Instituut leidis, et maskikohustus oleks võinud avalikes kohtades säilida. Nende arvates oleks võinud maskikohustuse madala nakatumise ajal vaid ajutiselt tühistada.

Aga tegelikult rakendus vastupidine - uue nakkuskaitseseaduse järgi saab maskikohustuse taaskehtestada ajutiselt ja piirkondlikult.

Nii nagu maski kandmise kohustus polariseeris inimesi, nii teeb seda ka maskikohustuse kaotamine. Mõned on õnnelikud, teised skeptilised. YouGov-i poolt esmaspäeval avaldatud avaliku arvamuse küsitluse järgi leidis 41 protsenti sakslastest, et nad soovivad siseruumides kaitsemaskide kandmist jätkata.