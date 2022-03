Sel nädalal maskikohustus Eestis veel ei kao

Valitsuse võttis neljapäeval vastu põhimõttelise otsuse kaotada Eestis kaitsemaski kandmise kohustus, kui koroonaviiruse leviku ohutase on alanenud praeguselt kõrgelt tasemelt keskmisele tasemele. Pärast seda hakkab maskikandmise kohustuse asemel kehtima soovitus kanda rahvarohkes avalikus siseruumis maski, mis kehtib eriti riskirühma kuuluvatele inimestele.

Seega ei kao maskikohustus reedel, 1. aprillil, millise ettepanekuga läks valitsusse tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

"Oleme korduvalt näinud, kui salakaval ja järjekindel see viirus on. Seepärast peame olema kindlad, et iga leevenduse jaoks on aeg tõesti küps," ütles peaminister Kaja Kallas.

"Teadusnõukoda soovitas, et maskikandmise kohustuse võib lõpetada, kui jõuame kollasele ehk keskmisele ohutasemele. Täna võtsimegi valitsusega vastu põhimõttelise otsuse seda teha. On tõenäoline, et võime kollasele tasemele jõuda juba järgmisel nädalal. Ka siis jääb soovitus rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis maski kanda, eriti riskirühmadel. Seni aga panen kõigile südamele, et palun olge ettevaatlikud ja kandke maski ning vaktsineerige. Koroonaviirus pole meie seast kuskile kadunud ja on endiselt nakkav."

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul jätkub viiruse langustrend, mis võimaldab leevendusi. "Koroonaviiruse levik ja haiglate koormus on selges langustrendis. Veebruaris ja märtsis tehtud leevendused ei ole kaasa toonud viiruse leviku tõusu, nii et saame järgmiste sammudega edasi liikuda. Pean mõistlikuks asendada siseruumides maskikandmise nõue soovitusega. Loomulikult tuleb ka edaspidi jälgida nakkusohutust ja end kindlasti õigeaegselt vaktsineerida."

Lisaks avalikus siseruumis maskikandmise kohustuse kehtetuks tunnistamisele, muutuvad keskmisele riskitasemele jõudes kohustusest soovituseks ka desinfitseerimisnõuded ja hajutatuse reeglid.

Praegu on Eestis koroonaviiruse leviku riskitase kõrge, sellele vastab riskimaatriksis oranž värv. Neljapäevahommikuse seisuga on seitsme päeva keskmine nakatunute arv 1139,4 inimest ja seitsme päeva keskmine Covidi tõttu haiglaravi vajavate uute inimeste arv 32,3. Kollasele riskitasemele jõudmiseks peab keskmine nakatunute arv olema alla 1500 ja haiglaravi vajavate uute inimeste arv alla 30.