Times: vähikirurg külastas Putinit nelja aasta jooksul 35 korral

Vene uurimisgrupi Proyekt väitel on Venemaa presidenti Vladimir Putinit tema Musta mere residentsis Sotšis külastanud vähikirurg 35 korral nelja aasta jooksul, kirjutab The Times.

Oma 70. sünnipäevale läheneva Putiniga tegelev uurimisgrupi väitel terve arstide brigaad, sealhulgas kilpnäärmevähile spetsialiseerunud onkoloogiakirurg Jevgeni Selivanov, kirjutas The Times.

Proyekt paljastas Putini väidetava ravi üksikasjad, uurides avalikult juurdepääsetavaid riigihankedokumente. Need näitavad, milliseid Moskva presidendikliiniku arste majutati neljas erinevas hotellis, mida Kremli töötajad kasutasid Putini Botšarov Rutšey residentsi lähedal aastatel 2016–2020, mil Putin kas ametlikult linna külastas või perioodidel, mil ta avalikkuse vaateväljast kadus.

Kreml on Putini võimalikke terviseprobleeme pidevalt eitanud.

Proyekt leidis, et arstide meeskond saabus linna alati vahetult enne presidenti, kuid aeg-ajalt suurenes nende arv dramaatiliselt. Kahel juhul, 2016. ja 2019. aastal, viidati sellele, et Putinile on tehtud operatsioon või mingi tõsine protseduur. See järgnes kuulujuttudele, et Putinil oli ratsutamise õnnetus, mis pani ta lonkama.

Dokumendid näitavad, et 2019. aastaks saatis Putinit Sotši visiitidel keskmiselt üheksa arsti. Nelja aasta jooksul oli meeskonnas regulaarselt kolm arsti: kaks kõrva-, nina- ja kurguarsti ning vähikirurg Selivanov.

Sotšis viibis Putini visiitide ajal kõige rohkem aega üks kõrva-, nina- ja kurguarst Aleksei Štšeglov, kes käis seal aastatel 2016–2019 59 visiidil.

Teiste meditsiinimeeskonna liikmete hulka kuulusid anestesioloogid, neurokirurg, nakkushaiguste spetsialist ja intensiivraviarst.

Proyekt viitas ühele anonüümsele "riigipea tuttavale", kes ütles, et Putin võtab ka nn "hirvede sarvede verevanni", kuigi talle öeldi, et sellel pole tõestatud mõju. Rituaali käigus lõigatakse hirvede sarved maha, et omandada verd, mida usutakse andvat jõudu ja peatavat vananemisprotsessi, kui seda alla neelata või selles veres vanni võtta.

Kreml ei ole Proyekti raportit kommenteerinud, kuid Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles 2020. aastal, et presidendi tervis on suurepärane.