Leht: Vene oligarh väitis salvestisel, et Putinil on verevähk

Anonüümne Kremlile lähedal seisev oligarh väitis USA väljaande New Lines omandatud salvestises, et Venemaa presidendil Vladimir Putinil on verevähk.

Oligarh arutas salvestises Putini tervise üle ühe lääne investoriga märtsikuus, vahendas The Times.

Oligarh räägib salvestises, et Putin käis verevähi tõttu operatsioonil vahetult enne Venemaa sissetungi Ukrainasse. Oligarh kurdab, et Putin on hulluks läinud.

Venelane räägib, et Moskvas valitseb majanduse olukorraga seoses sügav rahulolematus. "Me kõik loodame, et Putin sureb," üles ta.

"Ta hävitas täielikult Venemaa majanduse, Ukraina majanduse ja paljud teised majandused," ütleb oligarh. "Probleem on tema peas. Üks hull mees võib maailma pea peale pöörata."

New Lines avaldas, et Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ohvitseridel kästi Putini tervisega seotud teemadel mitte spekuleerida. Uuriva ajakirjanduse grupi Bellingcati Venemaa uurija Christo Grozev ütles, et piirkondade juhtidele saadeti märgukiri, milles kästi neil ignoreerida spekulatsioone, et presidendil on jäänud elada vaid kuid.

"Sellel juhisel oli vastupidine mõju, kuna enamik FSB ohvitsere hakkas äkki uskuma, et Putinil on tõepoolest tõsine tervisehäire," ütles Grozev New Linesile.

Vähemalt seitse oligarhi on viimasel ajal salapärastel asjaoludel surnud. Viimati suri Venemaa suuruselt teise energiaettevõtte Lukoili endine tegevjuht Aleksandr Subbotin. Ametlik selgitus oli, et ta mürgitas end pohmelli ravida püüdes kärnkonna mürgiga.

Samal ajal on oligarhide seas levinud viha Putini suhtes, sest paljude varandused on majandusseisu tõttu dramaatiliselt kahanenud.

Spekulatsioonid Putin tervise üle hakkasid hoogu koguma, kui teda nähti avalikkuse ees kergelt lonkamas ning hiljutisel kohtumisel kaitseminister Sergei Šoiguga haaramas kinni laua äärest.

Terviseeksperdid on osutanud tema pundunud näole ja oletanud, et ta võib kasutada steroide, mida kasutatakse tihti vähiraviks. Eelmisel nädalal toimunud 9. mai paraadil mässiti Putin villase teki sisse, mis ajendas veel edasisi spekulatsioone.

Vene uurimisgrupi Proyekt väitel on Venemaa presidenti Vladimir Putinit tema Musta mere residentsis Sotšis külastanud vähikirurg 35 korral nelja aasta jooksul.