Esimesed põgenikud kolisid Tallinki laevale

Eestis on praegu 28 000 Ukraina sõjapõgenikku. 270 põgenikku kolisid Tallinki laevale.

Seal on küll kesklinn käe-jala juures, aga akendeta kajutis pole kindlasti mugav, arvestades, et enne elati hotellis. Üks proua oli arvanud, et saab hotellis kuu lõpuni elada. Noor pereema aga nõudis, et saaks kaamera ees külalislahkuse eest tänu avaldada.

"Kõik vormistati väga kiiresti, aidati koodide ja elamisloa vormistamisega. Nii et enamus siin on head inimesed," ütles Oksana Novohatnja.

Oksanal näiteks on mees Harkivis territoriaalkaitses ja toetab peret ja sugulasi oma kuupalgast. Tallinnas on nad varem korduvalt käinud, siin on ka sõpru. Kuid laevas pole elanud. Nüüd tuleb tööd ja elukohta otsima hakata.

"Olen muusik, viimasel ajal töötasin kodus kosmeetikuna, nii et midagi neist valdkondadest. Üritan elulookirjeldust laiali saata erinevatesse kohtadesse. Võib-olla töö lasteaias - võin olla lasteaiaõpetaja või õpetaja abiline," rääkis ta.

Kokku 28 000 sõjapõgenikust vajab lühiajalist majutust 5700, kellest Tallinnas elab 3500. Tallinki laeval Isabelle on ruumi 2000 inimesele. Kõigil on pardakaardid, aga õhtul 23 hommikul kuueni maale ei pääse. Külalistele ja koduloomadele seal kohta pole. Isiklike asjade jaoks on ruum tax free poe pinnal, sest kajutisse palju ei mahu.