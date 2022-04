Brigaadikindral: ründerelvade andmist Ukrainale peab kiirendama

Karuse sõnul on näha, kuidas teatud relvaabi hakkab juba Ukrainasse jõudma, kuid seda on vaja kiirendada nii palju kui võimalik.

Karus rääkis, et näiteks tankitõrjerelvad Javelinid on väga head viivituslahingu pidamiseks, kuid nendega sõda ei võideta.

"Sõda ei võideta viivitus- või kaitselahingutega. Sõda võidetakse sellega, kui sa saad vastasele korralikult haiget teha, sedasi, et ta seda tunnetab. Ja selle jaoks on neil vaja ründerelvastust," rääkis ta.

Reedene teade, et Slovakkia andis Ukrainale õhutõrjesüsteemi S-300, on Karuse sõnul abiks, kuna aitab ukrainlastel panna kinni osad alad, et Vene õhuvägi sinna ei pääseks.

"Kõik sellised asjad on tegelikult vajalikud, et moodustada korralik rusikas, millega vastasele vastu suud anda," ütles ta.

Inimkoosseisus hakkab tasakaal Karuse hinnangul kalduma Ukraina kasuks.

"Ilmselgelt Ukrainal väljaõpetatud sõjalist reservi on palju. Mina ütlen seda, et puhtalt inimjõu poolelt hakkab tasakaal ikkagi praegu ilma, et Venemaa kuulutaks välja üldmobilisatsiooni, väga selgelt kalduma Ukraina kasuks. Aga see ongi see, et sellel sõduril on ka relva vaja. Ja see on ju see, mida ukrainlased on ka ise öelnud," rääkis brigaadikindral.

Karuse sõnul on suutnud Ukraina oma maakaitseorganisatsiooni kiiresti käima saada ja just see on hoidnud Vene vägesid paljuski kinni. "Inimesed, kes teavad, kus ja miks nad sõdivad. Ja kui neile korralik relvastus ka anda, ilmselgelt on nad kergejalavägi, aga ilmselgelt suudavad nad ikkagi vastast korralikult nurka suruda."

Vene sõjaväelased suutlikkus on Karuse sõnul väga madalale langemas.

"Viimase kahe-kolme päeva avalikud allikad ütlevad, et nad juba on näinud üksusi, mis Sumõ juurest välja on tõmmatud, on juba Harkivi juurde suunatud, mis tähendab, et nad pole puhata saanud. Sõda on kestnud poolteist kuud juba. Selle üksuse lahinguvõimekus hakkab juba väga madalale minema. Ma räägin inimeste puhtalt füüsilisest võimekusest hakkama saada," rääkis Karus.